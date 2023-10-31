Fatma Narman’ın sır ölümü... Silah halen bulunamadı

24 Nisan 2022 tarihinde Fatih'te 21 yaşındaki İki çocuk annesi Fatma Narman (21), eşi Yalçın Narman (34) tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmaması, Yalçın Narman'ın asıl fail olduğunu belirtildi. Aynı evde kalan kardeşi diğer şüpheli Bahattin Narman'ın, apartmanın önünde araba içerisinde beklediği, Yalçın'ın eşini öldüreceğinden haberinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bahattin Narman için ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede Yalçın'ın kendi dükkânında çalışan Ayşe G. ile mesaj içerikleri ve alınan tanık beyanlarına göre gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtilmişti.

POLİS MEMURU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman ve tutuksuz sanık Bahattin Narman taraf avukatlarıyla katıldı. Savunma yapan Yalçın Narman, silahı polislere teslim ettiğini fakat yatak odasında bulunup resmi çekilen silahın olayda kullanılan silah olmadığını ileri sürdü. Duruşmada olay yerine giden polis memurlarında Serkan E., tanık olarak dinlendi. Olay yerine ilk olarak resmi ekibin gittiğini, ardından kendisinin intikal ettiğini söyleyen polis memuru, " Gittiğimde Yalçın Narman vardı. Ölen Fatma Narman yerde yatıyordu. Ben gittiğimde resmi ekip şahısları ve yatak odasında bulunan silahı almışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam silah gri renkti" dedi.

ARABADA BULUNAN SİLAHIN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Tanık, Yalçın Narman ve Bahattin Narman'in büroya götürüldüğünü ardından ekiplerin evin önündeki arabada silah olabileceğini söylemesi üzerine arama kararı alarak araç içerinde arama yaptıklarını söyledi. Araç içerisindeki arama sonucu tetiği sarı renkte siyah bir silah bulduklarını belirten polis memuru, "Olay intihar dediler. Arabada bulduğumuz silahı teslim eden bizdik. Yatak odasında bulunan silahı diğer ekip teslim etti" dedi. İfadesini sonlandıran Serkan E., duruşma salonundan ayrıldıktan sonra telefonunda silahın fotoğrafının olduğunu hatırladığı için geri döndü.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH HALA KAYIP

Serkan E., WhatsApp'taki gruplarında olayda bulunan delilleri paylaşarak bilgilendirme yaptıklarını ve olay günü bulunan silahı paylaştığını söyleyerek tetiği sarı olan siyah silahın fotoğrafını heyete gösterdi. Müşteki avukatı, cinayette kullanılan 9 mm'lik silahın ortada olmadığını söyledi. Sanık avukatı ise teslim alınan iki silahtan birinin ve olayda kullanılan 9 mm'lik silahında kayıp olduğunu belirterek, "Olayda müvekkilin hatası yoktur. Polis silahı kaybetmiştir" dedi.

KAYIP SİLAHLARDAN BİRİ MAHKEMEYE GELECEK

Söz verilen Yalçın Narman, "Ortada olan silahı polis kaybetmiştir. Bizim üstümüze atıyorlar. Olayı en başından beri anlatıyorum. 2 yıldır hapisteyim. Sıkıntılar yaşıyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Sanık Bahattin Narman, "Bana atılan suçlamalar iftiradır" dedi. Mahkeme, Balat polis merkezinde bulunan olay günü teslim alınan silahın kendilerine teslim edilmesini, Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.