Fatma Sevim Baltacı’nın ölümüne ilişkin davada ek bilirkişi raporu geldi

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi. İl binasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya 24 yaşındaki Muratcan Türkyılmaz'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baltacı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Otomobilin sürücüsü Murat Can Türkyılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Can Türkyılmaz'ın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Mart ayında hakim karşısına çıkan sanık tahliye edildi.

EŞİT KUSURLU ÇIKTILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muratcan Türkyılmaz ile avukatı katıldı. Ölen Fatma Sevim Baltacı'nın eşi müşteki Muharrem Baltacı'nın avukatları da duruşmaya katıldı. Olay yeri keşfine ait hazırlanan ek bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği görüldü. Bilirkişi raporunda, sanık Türkyılmaz ile Baltacı'nın eşit derecede kusurlu olduğunun tespiti yer aldı.

FOTOĞRAF ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASINA DEĞİNDİ

Olay yeri keşfine ait hazırlanan ek bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği görüldü. Bilirkişi raporunda, sanık Türkyılmaz ile Baltacı'nın eşit derecede kusurlu olduğunun tespiti yer aldı. Söz alan müşteki avukatı, bahsi geçen bilirkişi raporlarında sadece fotoğraf üzerinden değerlendirme olduğunu, dosyaya gelen yeni mobese görüntülerine göre sanığın maktule çarptıktan sonra olay yerine yaklaşacak şekilde 20 metre geri geldiğini söyledi.

YENİ RAPOR ALINMASI İSTENDİ

Avukat, sanığın kullandığı aracın süratli şekilde viraja girdiğini, bir önceki alınan bilirkişi raporunda hız tespitine ilişkin imkansızlık olabileceğini belirtti. Sanık avukatı, Türkyılmaz'ın kusursuz olduğunu savunan avukat, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) rapor alınmasını istedi.

ERTELENDİ

Mahkeme ara kararını açıkladı. Dosyanın Adli Tıp Kurumuz Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.