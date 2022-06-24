Fatma Solak’ı katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta, Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve arkadaşı S.Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, yaralanan S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Solak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Solak hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



'ASIL AMACIM, EŞİMİ DEĞİL KAYINVALİDEMİ ÖLDÜRMEKTİ'

İddianamede ifadesine yer verilen Hasan Solak, olay günü hastane bahçesinde eşiyle karşılaştığını belirtti. Aralarında sorun olmadığını öne sürdüğü eşiyle kayınvalidesinin hayatlarına müdahale etmesinden dolayı tartıştıklarını iddia eden Solak'ın, "Asıl amacım, eşimi değil kayınvalidemi öldürmekti. Olay günü kayınvalidemin hastaneye gideceğini duymuştum ama bahçede eşimle karşılaştık. Kayınvalidem sık sık evimize geliyor ve hayatımıza karışıyordu. Bundan dolayı rahatsızlığımı anlattım ve eşime çocuklarımız için bakıcı tutarak kayınvalidemin sık sık yanımıza gelmesine engel olmayı önerdim. Ancak eşim buna itiraz etti. Bundan dolayı bir anda kendimi kaybettim ve beylik tabancamla ateş açtım. Öldürme niyetim yoktu, pişmanım" dediği belirtildi.



'İFADESİ SUÇU HAFİFLETMEYE YÖNELİK'



İddianamede ise tutuklu sanığın kayınvalidesini öldürme niyetinde olduğunu söylemesinin, suçu hafifletmeye yönelik olduğu belirtilerek, "Sanığın kayınvalidesinin olay mahallinde olmamasına rağmen maktule doğru gittiği, tanık anlatımlarında da şüphelinin maktulün kolundan tutarak çekmeye başladığı, gelmek istemeyen eşine doğru uzak atış şeklinde silahla birçok kez ateş ettiği, suçlamaları hafifletmeye yönelik savunmalarına itibar edilmediği, böylelikle şüphelinin mağdur S.Ç.'ye karşı, 'silahla olası kastla yaralama', Fatma Solak'a yönelik ise 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği tanık ve tüm dosya kapsamında elde edilen deliller ile anlaşılmaktadır" denildi.

Eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, hemşire arkadaşını yaraladığı için de 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Hasan Solak'ın, iddianamenin kabulüyle ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.