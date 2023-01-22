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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Fatma teyze yeni evine kavuştu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Fatma teyze yeni evine kavuştu
KIRIKKALE'NIN Bahşılı ilçesinde geçen eylülde evi yanan Fatma Bişgin, MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk'ün desteğiyle yeni evine kavuştu. Öztürk, yangından sonra mağdur olan Bişgin'e destek vererek yeni bir ev yaptırdı. Evin tesliminde duygusal anlar yaşandı. Milletvekili Öztürk, "Geçen Eylül'de, Fatma Teyzemizin evinin yandığını duyar duymaz hemen soluğu yanında alarak ihtiyaçlarını temin etmiştik. Ben de yanan evinin yenisini yaptıracağıma dair söz vermiştim. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, çok mutluyuz. Fatma teyzemizi yeni evine kavuşturduk" dedi. Fatma Bişgin ise çok mutlu olduğunu belirterek Öztürk'e teşekkür etti.

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Fatma teyze yeni evine kavuştu
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