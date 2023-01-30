Fatma teyzenin ev sevinci

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde başlayan ve Akarca, Gökgöz, Salmanlı, Kuytucak mahallerine sıçrayan yangının üzerinden 2 yıl geçti.Yangının ardından kolları sıvayan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede ormanı yeniden oluşturmak için tohum ve fidan dikimini tamamladı.Hasar gören 7 ev de TOKİ tarafından yeniden inşa edildi. Yangında evsiz kalan vatandaşlar, yeni evlerine geçti. 10 yıl önce dükkânı ve evi yanan 66 yaşındaki Fatma Okutan da orman yangınında ikinci kez evsiz kaldı. Alevlerden canını zor kurtaran Okutan, yeniden inşa edilen evine yerleşti. Evi yandığında ağlayan Fatma teyze bu kez mutluluk gözyaşı döktü.Yeni yuvasını çiçeklerle süsleyen Okutan "Evim kül olduğunda kıyafetlerimle çıkıp canımı zor kurtarmıştım. Şimdi yeni evime geçtim. Evimi yaptıranlardan Allah razı olsun. Evimden çok memnunum. Her eve girişimde dualar ediyorum. Çiçeklerimi balkona koydum. Bir iki koyunum var onlarla uğraşıyorum. Sobamı yakıyorum. Onu da bir hayırsever bağışlamıştı" dedi.