Fatmana Karamık başına aldığı darbeyle canice öldürüldü! Üvey kız ve sevgili mahkemede birbirini suçladı: ‘Altınları bana verip…’

'İSMAİL BİZİM İŞLERİMİZİ HALLEDİYORDU'

Olay öncesinde İsmail Keskin'e bozdurması için altın verdiğini belirten Müjde Karamık "Görüntülerde erkek arkadaşımın altın sattığı görülüyor. Hasır bilezik ve Ata altınla birlikte 3 altın verdim. Tatil için İzmir'e gidecektim, borç ödeyecektim. Annemin değerli eşyası yoktu, haziran ayında altınlarını bana vermişti. İsmail kuyumcuda altınları bozdurduğunda parayı nakit almasını ben söylemiştim. İsmail ile ayrıyız şu anda. Bana psikolojik şiddet ve baskı uyguluyordu. İlişki içindeyken de bizim işlerimizle alakadardı. Her işimizi hallediyordu. Benden şans istedi, 'Dost olalım. Bir süre kalayım değiştiğimi göstereceğim' dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

'ANNENDEN BORÇ PARA İSTEDİM VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM'

Keskin'in daha önce annesi ile ilgili olumsuz konuşmaları olduğunu iddia eden Karamık, "Olay günü oto servisinden çıktıktan sonra anneme söylenirken İsmail yanımdaydı. 'Annenden borç para istedim, vermeyince öldürdüm' dedi. Bu tür söylemleri her zaman söylerdi. Ben espri olarak algılardım. Olaydan önce de yılbaşı alışverişine çıkmıştık. Ben ayakkabı ve çanta aldım. İsmail de ayağında beyaz ayakkabı olmasına rağmen yeni bir beyaz ayakkabı aldı. Ardından doktora gittik. Ayakkabısında kahverengi, koyu renkli lekeler vardı. Lekeleri sorduğumda, 'Hava yağmurluydu, çamur oldu' dedi" diye konuştu.