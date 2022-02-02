Faturayı kim ödedi?

*AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Seçim yaklaştıkça CHP'de kavga büyüyor. CHP Genel Merkezi, İstanbullu karda sefalet çekerken balık sefası yapan kendi belediye başkanını ifşa etmişti. Buna karşın İstanbul örgütü de gecesi 100 bin lira olan kral dairesinden foto paylaşarak kendi genel başkanını ifşa etti!"

*AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Şöyle diyor: Siz o kadar fakirsiniz ki, size ancak yansımasını gösterebilirim; verin 100 bin lira, siz de aslını görün!"

KENDİLERİ ÇEKTİ, KENDİLERİ SERVİS ETTİ

*AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayazoğlu: "Keşke herkes bir günlüğüne geceliği 100 bin TL olan mütevazı bir süit odada fakirlik edebiyatı yapacak kadar CHP Genel Başkanı olabilse…"

*AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat: "Bencillik hoş bir şey değil! Geceliği 100 bin lira olan otelde kalmak yerine o paranın yarısıyla mutfağını yenileseydi eşi Selvi Hanım da rahat ederdi."

*AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Otele giden sensin, otelde kalan sensin. AK Partili birileri Kemal Bey'e bu odayı tutmadı. Herhalde AK Partili biri Kemal Bey'in karşısına geçip bu fotoğrafı çekemedi. Kendilerinin çektiği, kendilerinin servis ettiği bir fotoğraf. Burada ucuz politikalara girmelerine gerek yok"

OTEL FATURASI NEREDE?

*AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "100 bin liralık otel odasında halkçılık edebiyatı yapan CHP Genel müdürü Bay Kemal ve millet yollarda çile çekerken Balık lokantasında 46 bin liralık keyif süren Ekrem'in halkçılığını kendi gençlik kolları ifşa etmiş. Her şeyiniz yalan her şeyiniz show!"

*Gazeteci Latif Şimşek: "Benim merak ettiğim, Kemal Bey'in 100 bin liralık otel faturasını kim ödedi? Milletin vergilerinden aldığı devlet yardımıyla parti ödediyse, bu şatafatta tüyü bitmemiş yetim hakkı yok mu? Bir iş adamı ödediyse onu da bilelim."

*Gazeteci Aslı Ay Dinçer: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otel odasında kaldığını servis eden CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı daha önce Beylikdüzü gençlik kolları başkanıymış. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adamları servis etmiş."

*Gazeteci Emin Gökçegözoğlu: "109 bin liraya 87.200 adet halk ekmek, ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılabiliyor."