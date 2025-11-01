FB AVRUPA LİGİ MAÇ YAYIN BİLGİSİ! Viktoria Plzen-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecan dorukta. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet alan temsilcimiz, Çekya deplasmanında kazanarak ilk 8 umutlarını sürdürmek istiyor. UEFA ülke sıralamasında yakın olduğumuz Viktoria Plzen karşısında alınacak galibiyet, rakibin puansız haftayı kapatması anlamına gelecek. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.
6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)
27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)
11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)
22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)
29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ilk maçında Dinamo Zagreb deplasmanında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken iç sahada çıktığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puana sahip oldu.