FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe-Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, geçmişte UEFA maçlarında mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez galibiyetle ilk üstünlüğünü hedefliyor. Avrupa sahnesinde oynadığı 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe 12. sırada yer alırken, Aston Villa 5 galibiyetle sıralamadaki yerini aldı. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı yayın bilgileri merak ediliyor.