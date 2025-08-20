FB - BENFICA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte beklenen ilk 11

Fenerbahçe, Benfica karşısında çıkacağı ilk maçta avantaj arıyor. Portekiz temsilcisi ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi yoğun bir hazırlık yapan sarı lacivertli ekiple birlikte taraftar da tribünde ve ekran başında yerini aldı. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın kanalı: