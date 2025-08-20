FB - BENFICA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte beklenen ilk 11

Fenerbahçe, Benfica karşısında çıkacağı ilk maçta avantaj arıyor. Portekiz temsilcisi ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi yoğun bir hazırlık yapan sarı lacivertli ekiple birlikte taraftar da tribünde ve ekran başında yerini aldı. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın kanalı:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe Benfica maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat | Mert, Skriniar, Oosterwolde | Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown | Szymanski | En-Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin | Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl | Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup | Ivanovic, Pavlidis.
Fenerbahçe transfer haberleri ile gündeme gelen yıldız isim Kerem Aktürkoğlu'nun maç kadrosuna alındığı yönünde bilgiler paylaşılırken rakip takımda süre alıp almayacağı merak konusu.
Sarı lacivertliler Portekiz temsilcisi Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.