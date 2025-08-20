Haberler Yaşam Haberleri FB - BENFICA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte beklenen ilk 11
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı ağırlıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda ilk maç Kadıköy'de oynanacak. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada avantaj arayacak sarı lacivertliler Jose Mourinho yönetiminde hangi rotasyonları deneyecek merak konusu. Öte yandan gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrilmiş durumda. Şükrü Şaraçoğlu'nun sahne olacağı dev karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler 'FB Benfica maçı canlı izle' başlıklı araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte muhtemel ilk 11...

Fenerbahçe, Benfica karşısında çıkacağı ilk maçta avantaj arıyor. Portekiz temsilcisi ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi yoğun bir hazırlık yapan sarı lacivertli ekiple birlikte taraftar da tribünde ve ekran başında yerini aldı. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın kanalı:

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe Benfica maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

FB Benfica maçı canlı yayını TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak verilecek. Binlerce taraftar ekran başında.

MUHTEMEL 11'LER: KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat | Mert, Skriniar, Oosterwolde | Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown | Szymanski | En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin | Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl | Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup | Ivanovic, Pavlidis.

Fenerbahçe transfer haberleri ile gündeme gelen yıldız isim Kerem Aktürkoğlu'nun maç kadrosuna alındığı yönünde bilgiler paylaşılırken rakip takımda süre alıp almayacağı merak konusu.

Sarı lacivertliler Portekiz temsilcisi Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

