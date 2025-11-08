FB GS DERBİSİ: Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en büyük randevusu geldi çattı. Tarihi rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısının en kritik maçı olarak gösterilen bu dev derbi, zirve mücadelesinde kimin söz sahibi olacağını belirleyecek nitelikte. Özellikle son haftalarda yakaladıkları yüksek form grafiği ile dikkat çeken iki takımın mücadelesi, yüksek tempolu ve bol gollü bir maça işaret ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye'nin en büyük futbol rekabeti olan ve dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, milyonlarca futbolseveri heyecanlandırıyor. Bu sezon, iki takımın ligin zirvesinde kıyasıya bir mücadele vermesi, derbinin önemini katbekat artırdı.
Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi futbol takvimlerinde kırmızı ile işaretlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen fikstüre göre, sezonun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Heyecan dolu bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin evi olan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Dev derbinin başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşta. Trendyol Süper Lig'in tüm karşılaşmaları gibi, bu dev derbi de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Derbiye girilirken iki takım da ligin zirvesinde yer alıyor. Galatasaray'ın lider, Fenerbahçe'nin ise hemen arkasında takipçi olduğu bir tablo söz konusu. İki takım arasında 4 puan fark bulunuyor. Derbi öncesi oynanacak karşılaşmalar da puan tablosunun son halinde etkili olacak.