Haberler Yaşam Haberleri FB ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF 2. MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.8.2025 13:08

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF 2. MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Benfica ile sahaya çıkacak. İlk maçın ardından tur hesapları yapan sarı-lacivertliler, deplasmandan avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise kritik mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF 2. MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için geri sayım başladı! Temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar maçın günü, saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı lacivetli takım, Benfica ile play-off rövanş maçına 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de çıkacak.

Maç Estádio da Luz stadyumunda olacak. Kazanan takım lig aşamasında mücadele şansı yakalayacak.

Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos günü yapılacak ve 1. hafta maçları da 16-18 Eylül tarihlerinde organize edilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turundan serüvene katılmıştı. Bu aşamada Feyenoord ile eşleşti ve ilk maç 2-1 sarı lacivertli takım üstünlüğü ile noktalandı. Rövanş ise 5-2 Fenerbahçe'nin oldu.

Benfica, turnuvaya 3. eleme turundan başladı. Nice ile eşleşen takım ilk maçı 0-2 kazandı, rövanş mücadelesinde de 2-0 Benfica galip geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FB ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF 2. MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz