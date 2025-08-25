FB ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF 2. MAÇI: Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için geri sayım başladı! Temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar maçın günü, saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sarı lacivetli takım, Benfica ile play-off rövanş maçına 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de çıkacak.
Maç Estádio da Luz stadyumunda olacak. Kazanan takım lig aşamasında mücadele şansı yakalayacak.
Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos günü yapılacak ve 1. hafta maçları da 16-18 Eylül tarihlerinde organize edilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turundan serüvene katılmıştı. Bu aşamada Feyenoord ile eşleşti ve ilk maç 2-1 sarı lacivertli takım üstünlüğü ile noktalandı. Rövanş ise 5-2 Fenerbahçe'nin oldu.
Benfica, turnuvaya 3. eleme turundan başladı. Nice ile eşleşen takım ilk maçı 0-2 kazandı, rövanş mücadelesinde de 2-0 Benfica galip geldi.