Haberler Yaşam Haberleri FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:38

Fenerbahçe, Avrupa arenasında güçlü rakiplerle zorlu sınavlara çıkıyor. Geçtiğimiz maçlarda hem galibiyet hem mağlubiyet alarak lige açılışı dengeli yapan sarı lacivertliler şimdi gözlerini Stuttgart karşılaşmasına çevirdi. Chobani Stadyumu'nun sahne olacağı maç puan tablosu için kritik önem taşıyor. Peki; Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi sahnesinde temsilcimiz Fenerbahçe, ligdeki üçüncü maçta Almanya'dan gelen Stuttgart'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da kazanarak iddialarını sürdürmek istiyor. Son maçta alınan sonuçla beklentileri artıran takım, bu zorlu mücadelede sıralamada avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte, Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026

