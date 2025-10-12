FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi sahnesinde temsilcimiz Fenerbahçe, ligdeki üçüncü maçta Almanya'dan gelen Stuttgart'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da kazanarak iddialarını sürdürmek istiyor. Son maçta alınan sonuçla beklentileri artıran takım, bu zorlu mücadelede sıralamada avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte, Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele 19.45'te başlayacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE