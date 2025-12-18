Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:51

UEFA Avrupa Ligi’nde üst tur hesapları yapan Fenerbahçe, lig aşamasının en zorlu sınavlarından birine çıkıyor. Kadıköy’de oynanacak Aston Villa mücadelesi öncesi gözler maçın tarihine, başlama saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, kritik karşılaşmanın detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa kupalarında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakibi Aston Villa karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak bu zorlu mücadele, lig aşamasındaki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Karşılaşma öncesi "Fenerbahçe – Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemde. İşte dev maçla ilgili merak edilenler…

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Aston Villa maçı, UEFA Avrupa Ligi önceki maçlarına bakıldığında TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

