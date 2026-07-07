Feci kaza 10 yaşındaki Umut’u hayattan koparmıştı! Sürücü tam kusurlu bulundu: ‘Trafik kazası değil katliam’





"TRAFİK KAZASI DEĞİL, BU BİR KATLİAM"



Adaletin sağlanmasını istediğini belirten anne Medine Çetin, "Oğlumu trafik kazasında kaybettim. 5 yaralı, 1 ölü vardı. Buna rağmen o şüpheli sadece 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda, 'Sen haksızsın, suçlusun' denmesine rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam. Ben bunun kaza diye nitelendirilmesini istemiyorum. Mahkememiz, adli tıp raporlarından dolayı Eylül ayına ertelendi. Bu olayın sadece 'olası kast' diye nitelendirilmesini istiyorum, kaza olarak geçmesini istemiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Sadece ben de değil, benim gibi bu trafik kazalarında evladını, kardeşini, annesini, babasını kaybeden belki de nice insanlar var. Adalet sağlandığında benim oğlum geri gelmeyecek ama en azından içimiz bir nebze de olsun soğusun" dedi.