Feci kaza 23 yaşındaki Ümmü’yü hayattan koparmıştı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Korktum kaçtım’





EMNİYETTEKİ SAVUNMASINI DEĞİŞTİRDİ



Polisteki ifadesinde, "Yakıt almaya gidiyordum, araçta yolcu yoktu. Gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen Mehmet L., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet L. ise bu kez emniyetteki savunmasıyla çelişen ifadeler kullandı. 2.63 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, "Alkollü değildim. Çok pişmanım. Kaçmadım, durdum" dedi.