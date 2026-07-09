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Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:06

Feci kaza 23 yaşındaki Ümmü’yü hayattan koparmıştı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Korktum kaçtım’

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza 23 yaşındaki Ümmü Elsun’u hayattan koparmıştı. Yaya geçidinde Ümmü Elsun'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve seyir halindeyken yakalanan minibüs şoförü Mehmet L., hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. Emniyette "Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen şüphelinin, sağlık kontrolüne götürülürken savunmasını değiştirmesi dikkat çekti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Feci kaza 23 yaşındaki Ümmü’yü hayattan koparmıştı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Korktum kaçtım’
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Kaza, 7 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet L. (45), 01 M 0568 plakalı yolcu minibüsüyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (23) çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından durmak yerine kaçmayı tercih eden sürücü için polis ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet L.'yi Namık Kemal Mahallesi'nde seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı.

"2.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI"

Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

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EMNİYETTEKİ SAVUNMASINI DEĞİŞTİRDİ

Polisteki ifadesinde, "Yakıt almaya gidiyordum, araçta yolcu yoktu. Gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen Mehmet L., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet L. ise bu kez emniyetteki savunmasıyla çelişen ifadeler kullandı. 2.63 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, "Alkollü değildim. Çok pişmanım. Kaçmadım, durdum" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından Mehmet L., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Feci kaza 23 yaşındaki Ümmü’yü hayattan koparmıştı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Korktum kaçtım’
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