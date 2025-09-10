Haberler Yaşam Haberleri Feci kaza, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:47 Son Güncelleme: 10.9.2025 10:14

Feci kaza, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki sürücü hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Ercan Dilekçi yönetimindeki 71 BH 827 plakalı otomobil ile Mustafa Ergül'ün kullandığı 71 ET 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise otoparka çekildi.

