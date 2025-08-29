Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine giden A.K idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan ve aydınlatma direği ve yön tabelasını da deviren otomobil, metrelerce sürüklendi.

Kaza sonrası caddede elektrikler kesilirken, otomobil hurda yığınına döndü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

KAZADA AĞIR YARALANAN GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan genç kız, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.