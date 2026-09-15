Feci kazada 2 gencin canını almıştı! Tır sürücüsü tutuklandı: Kahreden detay ortaya çıktı!





GENÇLER HARÇLIKLARINI ÇIKARMAK İÇİN GİTTİKLERİ DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI



Kazada hayatını kaybeden Muhammed Yusuf Ezer ve Remzi Manaoğlu'nun İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'deki bir düğüne para kazanmak ve garsonluk yapmak gayesiyle gittikleri ve dönüşe geçtikleri öğrenildi.