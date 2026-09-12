Şanlıurfa’da feci kazada acı haber! Ölü sayısı 3’e yükseldi

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan kişileri kurtarmak için yaptığı çalışmalar sırasında sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.