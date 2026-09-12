Şanlıurfa’da feci kazada acı haber! Ölü sayısı 3’e yükseldi

Kaza geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Yeniçağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sait Aşan'ın (56) kullandığı 27 AIC 420 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan B. D. idaresindeki 33 BAJ 761 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle transit araç büyük hasar görürken, araç TIR'ın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan kişileri kurtarmak için yaptığı çalışmalar sırasında sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, transit araçta bulunan Miharin Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
17 YAŞINDAKİ FELEKNAZ'DAN ACI HABER
Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Feleknaz Aşan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi görüyordu. Genç kızdan acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Feleknaz Aşan hayatını kaybetti. Feleknaz Aşan'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte, geçtiğimiz hafta Suruç'ta meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
SAİT AŞAN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan Sait Aşan'ın ise Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.