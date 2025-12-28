Feci kazada bir aile yok oldu

Ankara Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik görevlisi Mahir Çanak (27) idaresindeki otomobil, önceki akşam Ankara-Beypazarı karayolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı. Savrulan araç, uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede; sürücü Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak (25) ve henüz 3 aylık olan bebekleri Oğuzhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç ailenin, Ankara merkezdeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra ikamet ettikleri Beypazarı'na dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Beypazarı Cemil Ercan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.