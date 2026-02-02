Feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 31 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda Menteşe Belediyesi kurum avukatı Y.Y. yönetimindeki otomobil, AVM istikametine dönüş yapmak istediği sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan Sertaç Yılmaz'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Sertaç Yılmaz ve yolcu F.K. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde yolcu F.K.'nın elmacık kemiği ve çenesinde kırıklar olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz'ın ise dalağında yırtık belirlenmesi üzerine acil ameliyata alındığı ve dalağının alındığı öğrenildi. Kazadan 18 dakika sonra polis ekipleri tarafından yapılan ölçümde otomobil sürücüsü Y.Y.'nin 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Y.Y. hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sürücü Y.Y., 31 Ocak 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü öğrenildi. Menteşe Belediyesi, Y.Y.'nin kurumdaki görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yoğun bakımdaki Sertaç Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sertaç Yılmaz, memleketi Bolu'da düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşı ve dualar eşliğinde toprağa verildi.