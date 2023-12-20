Feci kazada hayatını kaybeden pilotlardan Ekin Güneş, gözyaşları arasında defnedildi

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen feci trafik kazasında aynı araçta bulunan Türk Hava Yolları'nda çalışan 3 pilottan Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş hayatını kaybederken aracı kullanan Ersal Erdal pilot yaralandı.

Pilotlar, Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal, uçuşlarının olmadığı günün gecesinin sabah saatlerinde aynı araçla Kuzey Marmara Otoyolunda Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde ilerliyordu. Kaptan pilot Ersal Erdal idaresindeki otomobil, Ş.K'nın kullandığı TIR'a arka kısmından çarptı.

Feci kazada araç adeta kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kaptan pilot Ersal Erdal ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Ersal Erdal, hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete sevk edildi. Pilot Erdal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acı olayın ardından memleketi Mersin'e getirilen 30 yaşındaki Pilot Ekin Güneş'in, bekar olduğu ve Mimarlık Fakültesi'ni bitirmesine rağmen pilot olmak istediği, yaklaşık bir yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi.

Mersini'n tanınan iş adamlarından biri olan baba Sadık Çağatay Güneş, cenaze boyunca oğlunun resmini bırakmayıp öpmesi yürekleri dağladı.

Ekin Güneş, Muğdat Camiinde kılınan öğle namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, aile ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, STK yöneticileri ve iş insanı katıldı.