Kazada hayatını kaybeden genç pilot, üniformasıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.12.2023 | 14:26 İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Pilot Oğuzhan Dağ, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde pilot üniforması ile son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Akıncı SİHA'nın uçuş ekibinde yer alan ve hayali olan havayolu pilotu olmak için Türk Hava Yollarına giren Oğuzhan Dağ, İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Mersinli arkadaşı Ekin Güneş ile birlikte hayatını kaybetti.

Son uçuş eğitimlerini tam başarı ile tamamlayarak, Türk Hava Yolları'nın pilot kadrosuna giren Oğuzhan Dağ, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Pilot üniforması tabut üzerine koyulan Oğuzhan Dağ'ın cenazesine Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, pilot arkadaşları ve yüzlerce kişi katılım sağladı.