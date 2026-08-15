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Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:13

Feci kazada otomobil hurdaya döndü: 17 yaşındaki Ceren öldü, 2 genç ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki Ceren Albayrak hayatını kaybetti, 2 genç ağır yaralandı.

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Feci kazada otomobil hurdaya döndü: 17 yaşındaki Ceren öldü, 2 genç ağır yaralı
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Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Y.İ.T. (19) idaresindeki 71 AER 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Albayrak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.İ.T. ile araçta bulunan Y.U. (16) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

#KIRIKKALE

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Feci kazada otomobil hurdaya döndü: 17 yaşındaki Ceren öldü, 2 genç ağır yaralı
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