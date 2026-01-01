Feci kazanın perde arkası ortaya çıktı! Otomobili gizlemişler

Muğla Menteşe'de 25 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisinde meydana geldi. Şenol Özbay yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan 24 yaşındaki Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Şenol Özbay ise ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİLİ GİZLEMİŞLER

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından kazaya ilişkin başlatılan incelemede, kazaya aynı yönde seyir halinde olan otomobilin neden olduğu tespit edildi. Otomobili 24 yaşındaki Fatih Sarıkurt'un kullandığı, yanında ise 24 yaşındaki Salih G.'nin bulunduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin kazanın ardından olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir mahalle arasına otomobili gizledikleri, daha sonra Aydın'ın Çine ilçesinden gelen çekiciyle aracı aldırarak olay yerinden uzaklaştıkları ortaya çıktı.

ÇİNE'DE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler Çine'de yakalanarak gözaltına alındı. Kazaya karıştığı belirlenen otomobil ise Çine ilçesindeki bir otoparkta bulunarak inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarıkurt tutuklanırken, Salih G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.