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Giriş Tarihi: 23.5.2022 14:48 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:37

Feci traktör kazasında 2 ölü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Feci traktör kazasında 2 ölü

Denizli’de virajı alamayan traktörün tarlaya devrilmesi sonucu 62 yaşındaki adam ve yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Eskihisar Mahallesi'ndeki evinden Goncalı Mahallesi'ndeki tarlasına traktörü ile seyir halinde olan 62 yaşındaki Ceyhan Çetin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan sürücü Çetin, 5 metre aşağıda bulunan tarlaya devrildi. Sürücü Çetin'in beraberinde bulunan yolcu Arif Çağlar (66) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbarlar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri traktör sürücüsü Ceyhan Çetin'in ve Arif Çağlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından her iki kişininde cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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Feci traktör kazasında 2 ölü
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