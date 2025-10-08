Haberler Yaşam Haberleri FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! ABD Merkez Bankası Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 8.10.2025 16:26

Küresel piyasaların gözü bu ay ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Geçtiğimiz ay faiz oranını 25 baz puan indirerek dikkat çeken Fed'in, Ekim toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Alınacak kararın dolar, altın, kripto para ve borsa üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte öne çıkan detaylar…

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısı yatırımcıların odağında. Geçtiğimiz toplantıda faiz indirimi kararı alan Fed'in bu ayki adımı, dövizden altına, borsadan kripto paralara kadar tüm piyasaları etkileyecek. Peki, Fed faiz kararını hangi gün açıklayacak? İşte merak edilen tarih ve beklentiler…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in 2025 takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te gerçekleşecek. Toplantı sonrası faiz oranı kararı, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak ve yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz duyurulmuş olacak.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NELER?

Fed'in faiz indirimine devam edebileceğine dair olumlu beklentiler bulunsa da, banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, para politikalarına dair belirsizlikleri artırıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, Eylül 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,00–4,25 aralığına çekti. Bu, yılın ilk faiz indirimi kararı oldu.

