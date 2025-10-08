FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! ABD Merkez Bankası Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısı yatırımcıların odağında. Geçtiğimiz toplantıda faiz indirimi kararı alan Fed'in bu ayki adımı, dövizden altına, borsadan kripto paralara kadar tüm piyasaları etkileyecek. Peki, Fed faiz kararını hangi gün açıklayacak? İşte merak edilen tarih ve beklentiler…