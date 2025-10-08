FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! ABD Merkez Bankası Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısı yatırımcıların odağında. Geçtiğimiz toplantıda faiz indirimi kararı alan Fed'in bu ayki adımı, dövizden altına, borsadan kripto paralara kadar tüm piyasaları etkileyecek. Peki, Fed faiz kararını hangi gün açıklayacak? İşte merak edilen tarih ve beklentiler…
Fed'in 2025 takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te gerçekleşecek. Toplantı sonrası faiz oranı kararı, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak ve yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz duyurulmuş olacak.
Fed'in faiz indirimine devam edebileceğine dair olumlu beklentiler bulunsa da, banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, para politikalarına dair belirsizlikleri artırıyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.