FED FAİZ KARARI OCAK 2026 TARİHİ:Fed Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı, sadece ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finansal dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Yılın ilk Fed toplantısı yaklaşırken, yatırımcılar faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağını ve izlenecek para politikası adımlarını takip ediyor. Peki, 2026 Ocak ayına ilişkin Fed faiz kararı hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen ayrıntılar…