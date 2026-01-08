FED FAİZ KARARI OCAK 2026 TARİHİ:Fed Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı, sadece ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finansal dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Yılın ilk Fed toplantısı yaklaşırken, yatırımcılar faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağını ve izlenecek para politikası adımlarını takip ediyor. Peki, 2026 Ocak ayına ilişkin Fed faiz kararı hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.
FOMC'nin aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, 2026 yılında Fed'in izleyeceği para politikasına dair önemli sinyaller verdi. Belgeler, Fed üyeleri arasında görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koydu.
Tutanaklara göre bazı yetkililer, aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre mevcut seviyede tutulabileceğini savunurken; çoğunluk, enflasyonda kalıcı bir yavaşlama görülmesi durumunda yeni faiz indirimlerinin uygun olacağı görüşünü paylaştı.
Piyasa beklentileri ise Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceğine işaret ederken, 2026 yılı genelinde toplam iki faiz indirimi öngörüsünün korunduğunu gösteriyor.
Fed, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
|Toplantı Ayı
|Tarih
|Ocak
|27 - 28 Ocak
|Mart
|17 - 18 Mart
|Nisan
|28 - 29 Nisan
|Haziran
|16 - 17 Haziran
|Temmuz
|28 - 29 Temmuz
|Eylül
|15 - 16 Eylül
|Ekim
|27 - 28 Ekim
|Aralık
|8 - 9 Aralık