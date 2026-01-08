Haberler Yaşam Haberleri FED FAİZ KARARI OCAK 2026 TARİHİ:Fed Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
FED FAİZ KARARI OCAK 2026 TARİHİ:Fed Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yeni yılın ilk ekonomi gündeminde odağa ABD Merkez Bankası (Fed) yerleşti. 2025’in son aylarında peş peşe gelen faiz indirimlerinin ardından, 2026’nın ilk toplantısında Fed’in nasıl bir politika izleyeceği küresel piyasalar tarafından yakından izleniyor. Enflasyon göstergeleri ve iş gücü piyasasından gelen veriler ışığında, faiz kararını hangi tarihte ve saat kaçta açıklayacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentileri ne yönde? İşte yatırımcıların takip ettiği kritik takvim ve öne çıkan başlıklar…

ABD Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı, sadece ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finansal dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Yılın ilk Fed toplantısı yaklaşırken, yatırımcılar faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağını ve izlenecek para politikası adımlarını takip ediyor. Peki, 2026 Ocak ayına ilişkin Fed faiz kararı hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

FED FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

FOMC'nin aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, 2026 yılında Fed'in izleyeceği para politikasına dair önemli sinyaller verdi. Belgeler, Fed üyeleri arasında görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koydu.

Tutanaklara göre bazı yetkililer, aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre mevcut seviyede tutulabileceğini savunurken; çoğunluk, enflasyonda kalıcı bir yavaşlama görülmesi durumunda yeni faiz indirimlerinin uygun olacağı görüşünü paylaştı.

Piyasa beklentileri ise Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceğine işaret ederken, 2026 yılı genelinde toplam iki faiz indirimi öngörüsünün korunduğunu gösteriyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Fed, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Toplantı Ayı Tarih
Ocak 27 - 28 Ocak
Mart 17 - 18 Mart
Nisan 28 - 29 Nisan
Haziran 16 - 17 Haziran
Temmuz 28 - 29 Temmuz
Eylül 15 - 16 Eylül
Ekim 27 - 28 Ekim
Aralık 8 - 9 Aralık

