FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2025: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın son toplantısı için geri sayıma başladı. Son dönemde açıklanan ABD'deki istihdam ve enflasyon verilerinin getirileri FED faiz kararı beklentisini şekillendiriyor. Bu toplantıdan çıkacak karar, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel piyasalarda da etkili olacak.