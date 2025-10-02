Fed faz kararı için geri sayım başladı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 Ekim faiz toplantısı yaklaştı. Önceki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirerek %4,00–4,25 aralığına çeken Fed, yılın ilk faiz düşüşünü gerçekleştirmişti. Peki, Ekim ayındaki Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Fed'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz oranı açıklanacak.
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.