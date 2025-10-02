Haberler Yaşam Haberleri Fed faz kararı için geri sayım başladı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 11:18 Son Güncelleme: 2.10.2025 11:19

Fed faz kararı için geri sayım başladı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını yakından takip ediyor. Geçen ay politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu ay hangi yönde adım atacağı merakla bekleniyor. Kararın dolar, altın, kripto paralar ve borsaya etkisi yüksek olacak; tüm gözler ise Ekim’deki toplantıya çevrildi. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklanacak?

Fed faz kararı için geri sayım başladı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 Ekim faiz toplantısı yaklaştı. Önceki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirerek %4,00–4,25 aralığına çeken Fed, yılın ilk faiz düşüşünü gerçekleştirmişti. Peki, Ekim ayındaki Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz oranı açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fed faz kararı için geri sayım başladı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz