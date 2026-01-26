FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

EKONOMİK GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR?

ABD ekonomisi güçlü büyüme görünümünü sürdürürken, enflasyon Fed'in hedef seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Buna karşın istihdam artışında ivme kaybı dikkat çekiyor.

İSTİHDAM ARTIŞI ZAYIFLADI, İŞSİZLİK GERİLEDİ

Aralık ayında tarım dışı istihdam 50 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. 2025 yılı genelinde toplam istihdam artışı 584 bin olarak kayda geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e indi.