Haberler Yaşam Haberleri FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 26.01.2026 16:00

Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapan Federal Açık Piyasa Komitesi, yılın ilk toplantısında yeniden gündemde. Siyasi baskılar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar eşliğinde alınacak karar yakından izlenirken, piyasa beklentileri politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde şekilleniyor. Şimdi ise gözler Ocak ayında gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısına çevrildi.

Fed faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda dikkatler yeniden ABD Merkez Bankası'na çevrildi. İşsizlik oranındaki gerilemeye karşın istihdam verilerinin beklentileri karşılamaması, politika faizinin sabit tutulacağı yönündeki öngörüleri güçlendirdi. Karar öncesi piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor.

FED'İN OCAK 2026 FAİZ KARARI TAKVİMİ NETLEŞTİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'de duyuracak. Küresel piyasalarda gözler, yılın ilk toplantısından çıkacak mesaja çevrilmiş durumda.

PİYASALARDA FAİZİN SABİT KALACAĞI BEKLENTİSİ
Siyasi tartışmalar ve Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik baskılara rağmen, kurumun kararlarını ekonomik göstergeler doğrultusunda almayı sürdürmesi bekleniyor. Piyasa fiyatlamaları, politika faizinin yüzde 3,5–3,75 bandında korunacağına işaret ediyor.

EKONOMİK GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR?
ABD ekonomisi güçlü büyüme görünümünü sürdürürken, enflasyon Fed'in hedef seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Buna karşın istihdam artışında ivme kaybı dikkat çekiyor.

İSTİHDAM ARTIŞI ZAYIFLADI, İŞSİZLİK GERİLEDİ
Aralık ayında tarım dışı istihdam 50 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. 2025 yılı genelinde toplam istihdam artışı 584 bin olarak kayda geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e indi.

