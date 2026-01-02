FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: Ocak ayı Fed faizi ne zaman, hani tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

ARALIK 2025 FAİZ KARARI NE OLDU?

Aralık toplantısında federal fon oranı 25 baz puan düşürülerek %3.5–%3.75 aralığına indirildi ve bu, piyasa beklentileriyle örtüşerek yılın üçüncü indirimi oldu. Kararda iki muhalefet vardı; iki üye sabit kalmayı tercih ederken, yeni FOMC Valisi Miran 50 baz puanlık bir indirimden yana oldu.