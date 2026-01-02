Haberler Yaşam Haberleri FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: Ocak ayı Fed faizi ne zaman, hani tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 2.01.2026 21:43

Küresel finans piyasalarının odağı ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına sıkı şekilde kilitlenmiş durumda. Analistler, Fed’in 2026 yılında toplam üç kez faiz indirimi yapabileceği ihtimalini daha yüksek fiyatlarken; ilk adımın Ocak ayında atılacağına işaret ediyor. Piyasaların gözü şimdi Fed’in sıradaki Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısına çevrildi. Peki, Ocak ayı Fed faizi ne zaman, hani tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 Ocak ayı faiz kararı yaklaşırken, finans piyasalarında hareketlilik belirgin şekilde artıyor. Yatırımcılar ve analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını ve bankanın izleyeceği para politikası yönünü yakından takip ediyor. Peki, Ocak ayı Fed faizi ne zaman, hani tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı için ABD Merkez Bankası (Federal Reserve, Fed) politika faiz kararı takvimi resmi olarak belirlendi. Buna göre ilk faiz kararı toplantısı 27–28 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak ve toplantının ikinci gününde, yani 28 Ocak 2026'da faiz kararı açıklanacak.

ARALIK 2025 FAİZ KARARI NE OLDU?

Aralık toplantısında federal fon oranı 25 baz puan düşürülerek %3.5–%3.75 aralığına indirildi ve bu, piyasa beklentileriyle örtüşerek yılın üçüncü indirimi oldu. Kararda iki muhalefet vardı; iki üye sabit kalmayı tercih ederken, yeni FOMC Valisi Miran 50 baz puanlık bir indirimden yana oldu.

