Fedakâr babanın acı sonu: Oğlunu kurtardı, kendisi yaşama tutunamadı

Olay Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu'yu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu, hiç tereddüt etmeden suya girdi. Ancak oğluna ulaşmaya çalışan baba da kuvvetli akıntıya kapılarak zor anlar yaşadı. O sırada bölgeden geçen trafik polisleri durumu fark ederek vakit kaybetmeden denize girdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle baba ve oğlu sudan çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu'dan gece geç saatlerde acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatih Kurutçu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren oğlu Yusuf Eren Kurutçu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Yaşanan olay ilçede büyük üzüntüye neden olurken, fedakâr babanın ardından yakınları yasa boğuldu.