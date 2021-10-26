Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fedakâr gelinden kaynanaya ciğer
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Fedakâr gelinden kaynanaya ciğer

ABBAS ÇAKAR
Fedakâr gelinden kaynanaya ciğer
Kocaeli Gölcük'te yaşayan Nevin Tosun'a karaciğer sirozu teşhisi konuldu. 'Tek çare organ nakli' denilince uygun donör aranmaya başlandı. Ancak 65 yaşındaki kadının çocuklarının donörlük için uygun olmadığı ortaya çıktı. Tam ümitler azalmışken Nevin Tosun'un 2 çocuk annesi gelini Sibel Tosun donör olmak istedi. Gelin Tosun uygun bulununca nakil gerçekleştirildi. Nevin Tosun gelini için "Allah kızımdan razı olsun. O benim canım, ciğerim" derken gelini ise "Ben kayınvalidemi öz annem gibi seviyorum" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fedakâr gelinden kaynanaya ciğer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA