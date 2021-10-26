Fedakâr gelinden kaynanaya ciğer

Kocaeli Gölcük
'te yaşayan Nevin Tosun
'a karaciğer sirozu teşhisi konuldu. 'Tek çare organ nakli' denilince uygun donör aranmaya başlandı. Ancak 65 yaşındaki kadının çocuklarının donörlük için uygun olmadığı ortaya çıktı. Tam ümitler azalmışken Nevin Tosun'un 2 çocuk annesi gelini Sibel Tosun
donör olmak istedi. Gelin Tosun uygun bulununca nakil gerçekleştirildi. Nevin Tosun gelini için "Allah kızımdan razı olsun. O benim canım, ciğerim" derken gelini ise "Ben kayınvalidemi öz annem gibi seviyorum" diye konuştu.