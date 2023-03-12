Fedakar komutan! Acısını kalbine gömdü, yardıma koştu

Asrın felaketine Gaziantep'in Nurdağı'nda eşi ve aileyle evinde yakalanan Jandarma İlçe komutanı Jandarma astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, depremin şiddeti azalınca askeri kıyafetlerini giydi. Malgır, eşi ve çocuklarını alarak İlçe Jandarma komutanlığına getirdi. Ailesini güvenli bir yere bırakan komutan Malgır, ilçeyi kontrole çıktı. Kızının oturduğu 5 katlı binanın yanına geldiğinde binanın yıkıldığını gören komutan Malgır , enkazdan ses gelmeyince İlçe Jandarma komutanlığına gitti. Jandarma personelini toplayan Malgır, arama kurtarma faaliyetlerine katılmaları için onları görevlendirdi. Komutan Malgır'ın 4 gün sonra kızı, eniştesi ve 4 yaşındaki torununun enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. 3 yıldır Nurdağı ilçe Jandarma Komutanı olarak göre yapan ve depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden kızını, damadını ve torununu toprağa verdi. Malgır, depremde kızını, damadının ve torununu kaybetmesine rağmen görevine devam ediyor.

Depremde kızı, damadı ve torununu kaybeden Nurdağı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır,"6 Şubat 2023 saat 04:17 sıralarında doğal olarak evimizde istirahat halindeydik anda büyük bir sarsıntıyla uyandık .Önce panik yaşadık. Normal bir deprem diye düşünüyorduk ama depremin şiddet, gittikçe artıyordu. Evde aile içimizde bağrışmalar oldu.Bir anda elektrikler gitti. Her taraftan sesler geliyordu. Dışardan gelen yardım seslerinden kendi sesimizi duyamıyorduk .Büyük bir deprem yaşadık. Sonrasında bir ara depremin şiddeti azaldı. Ben hemen Askeri kıyafetimi giydim,eşim ve çocuğumda elbiselerini giydi. Tam o sıra evden dışarı çıkarken depremle ilgili Jandarma komutan yardımcımız aradı. Tam o esnada telefonla konuşurken Saat 04:25'te 2.bir sarsıntı meydana geldi.2.sarsıntı,1.sarsıntıdan daha fazlaydı. Esas yıkıcı olan oydu. Bizim binamız yıkılmadı.Eşimi ve çocuğumu alıp arabamla İlçe Jandarma Komutanlığına gittim. Ailemi orada güvenli bir yere bırakıp, ilçeyi kontrol etmeye gittim."dedi.

KIZIMI,DAMADIMI VE 4 YAŞINDAKİ TORUNUM ENKAZ ALTINDA CAN VERDİ,BEN YİNE GÖREVİME DEVAM ETTİM

Depremden hemen sonra İlçeyi kontrol ettiğini söyleyen İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır,"o sırada kızımın oturduğu 5 katlı binanın önünden geçerken görüm ki bina tamamen yıkık olduğunu gördüm. Binanın yanına geldim ve binadan ses gelmiyordu. JöAK ekipler ellerindeki cihazla binayı taradı ,canlı bir kişinin olmadığını söyledi. Oradan tekrar İlçe Jandarma Komutanlığına geldim. Buraya geldiğimde İlçe Jandarma Komutanlığımızda yıkılmıştı.Az aşağıdaki askeri lojmanımızda yıkıldı. Orada bir uzman çavuş arkadaşımız şehit oldu. Evlerinden çıkan jandarma personellerimiz aileleriyle buraya geliyordu. Burada bir kargaşa , yoğunluk olmuştu. O sırada askerlerimizin durumlarına baktım ve onları toplayıp, ilçede arama-kurtarma faaliyetleri için görevlendirdim. O sırada eşim bana "kızımı arıyorum, haber alamıyorum. Durumu nasıl, İlk önce bir şey diyemedim. Orda bir bina var yıkılmış ama emin değilim dedim. Direk söylemek istemedim saatte evden hiçbir ses gelmiyordu. Kurtarılacak bir durumda değillerdi. Sonra tekrar ilçeye gittim ve oradaki yardıma muhtaç insanlarımızın yardımına koştum. Eşim beni telefonla aradı ve bu sefer ona "kızım, damadım ve torunum enkaz altında kaldığını söyledim. İlk etapta onların cenazelerini enkazdan alamadık. O kadar yıkım vardı ki ilçe merkezinde depremin boyutu binaları yıkmıştı. Koruculardan İllere de yayılmış olduğunu bilgisi aldık .4 gün sonra kızım Tuğba Keli, damadım Ramazan Keli ve Torunum Ahmet Teoman'ın cansız bedenleri enkazdan çıkardık. Onları toprağa verdim" dedi.

MESLEĞE GİRERKEN YEMİN ETTİK,HERKES YEMİNİNE SADIK KALMALI

Kızını, damadını ve torununu depremde kaybeden ve görevine hiç durmadan devam ettiğini söyleyen Nurdağı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavus Mehmet Malgır, "Biz kutsal bir meslek ,görev yapıyoruz. Bu mesleğe girerken Vatanımıza ve Milletimize gerekirse canımızı, malımızı her şeyimizi vereceğimize ve Vatan için çalışacağımıza mesleğe girerken yemin ettik. Herkes yeminine sağdık kalmalı. Ben yeminime sadık kalan bir insanım. Ne pahasına olursa olsun öncelikle yardım isteyen vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Ailemden de vefat eden oldu ama ailemden kurtarılacak durum yoktu. Dolayısıyla öncelik sırası olan vatandaşlarımıza ağırlık vermek durumundaydım. Ailemi kaybettim ama görevimden bir an olsun ayrılmadım. Ben buranın İlçe Jandarma komutanıyım. Burayı terk etmem bir defa benim değerlerime uymuyordu. Dolayısıyla görevimize devam ettik." dedi.