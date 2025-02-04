Fedakâr krıstine

Ermenistan'dan 18 yıl önce gelin olarak Adıyaman'a gelen Kristine Tatbaş, 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evde 6 Şubat'taki asrın en büyük deprem afetini yaşadı. Tatbaş, sarsıntı sırasında evlatlarının üzerine kapanarak canını siper etti. Yabancı gelin "Şimdi konteyner kentte kalıyoruz. Türkiye'den ayrılmayı hiç düşünmedim. İlk 3 gece çocuklarıma yağmur suyu içirdim. Şimdi eşim ile birlikte TOKİ'de yevmiye usulü temizlik işi yapıyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Onların iyi eğitim alıp iyi insanlar olmasını istiyorum" dedi.