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Giriş Tarihi: 8.07.2026

‘Federasyon’ adıyla dolandıranlar yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık yapanlara yönelik soruşturmada 16 kişi tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "15 Temmuz" ismi kullanılarak kurulan dernek, federasyon ve konfederasyon yapılanmaları üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık yaptıkları' iddia edilen kişilere yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 27 kişi yakalandı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 27 kişi mahkemeye sevk edildi. 27 kişiden 16'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerle ilgili iddianame hazırlanacağı ifade edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DİYARBAKIR #15 TEMMUZ

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‘Federasyon’ adıyla dolandıranlar yakalandı
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