Federasyonlara kıyafet özgürlüğü çağrısı

İstanbul Başakşehir Voleybol Kulübü'nde oynayan sporcular, BAYKAR'ı ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar, genç kızların profesyonel sporcu olma yolunda karşılaştıkları güçlükleri dinledi. Kadınların sporda daha fazla görünür olması için verilen mücadelenin önemine vurgu yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Birbirinden yetenekli sporcu kızlarımızla buluştuk. Voleybolu severek oynadığım lise yıllarıma döndüm. Kıyafetleriyle kurallar gereği profesyonel ligde türlü zorluklar yaşayan gençler, sahanın tozunu attırıyorlar! Spor federasyonlarının bu çağdışı ve cinsiyetçi ayrımcılığı bir kenara bırakıp performansa odaklanmasının vakti gelmedi mi?"





AYRIMCILIĞA İZİN YOK

Ziyaret kapsamında Bayraktar çifti, genç voleybolcular ile kısa bir maç da yaptı. Spor ve teknoloji alanında gençlerin önünü açan çalışmalar üzerine kulüp yöneticileri ve voleybolcular ile görüş alışverişinde bulunuldu. Kadınların sporda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan bu ziyaret, KADEM'in kadınlara yönelik çalışmalarının bir yansıması oldu. Ayrıca KADEM'in resmi hesabındaki paylaşımda, "Genç kadınların kurdukları 'profesyonel sporcu olma' hayalinin önünde pek çok engel var. Kıyafet kuralları ve mobbing gibi zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen bu yetenekli gençleri kutluyoruz. Sporda da hayatta da kimsenin ötekileştirilmesine, inancı ve kıyafeti nedeniyle ayrımcılığa uğramasına izin veremeyiz!" denildi.

KADEM, Türkiye Voleybol Federasyonu ve tüm federasyonlara yaptığı çağrıda da şu ifadeleri kullandı: "Genç kadınların spordaki hayallerine engel olan kurallar gözden geçirilmeli, ayrımcılığın önüne geçilmelidir. İnanç ve kıyafet özgürlüğüne karşı baskıcı ve çağdışı zihniyetin izlerini taşıyan uygulamalara son verilmelidir. Ancak o zaman daha çok başarı hikâyesi yazabilir, gençlerin potansiyelini özgürce ortaya koyabilecekleri bir geleceği birlikte inşa edebiliriz."