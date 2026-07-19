Felçli hastalar için umut

Felçli hasta, yeni beyin teknolojisi sayesinde el fonksiyonlarını yeniden kazandı. Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, beyin implantı teknolojisiyle omurilik felci bulunan bir hastanın el hareketleri ve dokunma hissini yeniden kazanmasını sağladı. Dört uzvunda felç bulunan ABD'li Keith Thomas, tedavi sonrasında kendi başına yemek yiyebilecek seviyeye ulaştı. Tedavi sona erdikten sonra da elde edilen kazanımlar aylar boyunca devam etti. Araştırmacılar, yöntemin hem hareket kabiliyetini artırmayı amaçladığını açıkladı. DIŞ HABERLER