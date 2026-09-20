Felçli hastalara dijital mucize

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) destekli bilim insanları, felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştirdi. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) tarafından yürütülen çalışma ile dünyada ilk kez hastanın konuşmasını ve beden dilini aynı anda dijital ortama aktarmayı başardı. Beyne yerleştirilen hassas sensörler, hastanın konuşma niyetini ve jestlerini algılıyor. Gelişmiş yapay zekâ algoritmaları bu sinyalleri çözerek ekrandaki bir sanal karaktere (avatara) dönüştürüyor. Hastanın ses tonu ve mimikleri eş zamanlı canlanıyor.