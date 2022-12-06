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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Felsefeci Teoman Duralı anıldı

ANKARA
Felsefeci Teoman Duralı anıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şaban Teoman Duralı Uluslararası Felsefe- Bilim Sempozyumu'nda konuştu. Türkiye'nin önemli felsefecilerinden Duralı'nın felsefe dünyasına yaptığı katkılardan ve felsefe anlayışından bahseden Altun, "Bu dehayla, en çetin felsefe sorunlarıyla uğraştı. Türkiye'de hiç kimsenin ilgilenmediği bir alana yöneldi. Biyoloji felsefesi çalıştı. Biyoloji felsefesi odaklı metinler inşa etti. Felsefeyi esas itibarıyla çok ciddi ve disiplinli bir çaba olarak ele aldı. Bu yönüyle bir filozofun aynı zamanda bilimde yetkinlik kazanması gerektiğine inandı. Çünkü bilime dayanmayan bir felsefe sisteminin mümkün olmadığına inandı" dedi. Altun, Duralı'nın farklı coğrafyaları gezse de içinde yetiştiği kültüre, medeniyete ayaklarını sabitlediğini söyledi.

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Felsefeci Teoman Duralı anıldı
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