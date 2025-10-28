Fener Rum Ortaokulu restore edilecek

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih'te bulunan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti. İstanbul'un tarihi kültürel varlığı içerisinde önemli bir yere sahip olan okulun birçok depremi atlattığını söyleyen Yentür, Bakanlığın talimatıyla okul binasının depremsellik analiz raporlarının yapıldığını belirtti. Rapor sonucuna göre binanın güçlendirme ve restorasyona ihtiyacı olduğunun bildirildiğini belirten Yentür, okulun güçlendirilmesi gerektiğinin okula resmi olarak bildirildiğini söyledi. Yentür, "Eğitim binalarındaki en öncelikli konumuz öğrencilerimizin can güvenliği. Bu sebeple çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.