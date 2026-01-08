Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik maç!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul'da Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal hakkında detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair tüm bilgiler ve canlı yayın detayları…