Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı lacivertli ekip, rövanş maçında da rakibini 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kanarya, grup aşamasına katılmaya hak kazanırken maçı kaçıran sarı lacivertli taraftarlar, enerbahçe Austria Wien maç özeti araştırmasına çıktı. Bu noktada futbolseverler, yoğun olarak "UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maç özeti" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maç özeti ve karşılaşmadaki kilit noktalar...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'nin grubu ve rakipleri, Cuma günü çekilecek kurada belli olacak. Fenerbahçe - Austria Wien maçı özet detayları şöyle;
Stat: Ülker
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Rossi (Dk. 85 Emre Mor), Serdar Dursun (Dk. 80 Valencia)
Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl (Dk. 80 Kreiker), Martins (Dk. 46 Can Keleş), Ranftl, Braunöder (Dk. 46 Holland), Fischer, Gruber (Dk. 65 Djuricin), Fitz (Dk. 65 Vucic), Tabakovic
Goller: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 44 ve 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 45 Martins (Austria Wien)
Sarı kartlar: Dk. 30 Martins, Dk. 82 Kreiker (Austria Wien)
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibini 4-1 yendi.
İlk maçta rakibine 2-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.
54. dakikada Osayi-Samuel'den aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
70. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1
79. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Presle topu rakibinden kapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası sol çaprazından sağına çekerek uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti.
İSTANBUL (AA) -UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkarsa da bir dakika sonra Martins'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 70. dakikada bir kez daha İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın 79. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, sahadan bu sonuçla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.
İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımına gollerle döndü.
Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de görev alırken, 44. dakikada takımının ikinci golüne imza attı.
Müsabakanın 70. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, ilk 11'e attığı 2 golle dönüş yaptı.
İrfan Can, 77. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk Avrupa maçında golle tanıştı.
Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk resmi maçına bu hafta ligde Adana Demirspor'a karşı çıkan Mert Hakan Yandaş, 30 dakika süre almıştı.
Austria Wien maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan, maça dahil olduktan 2 dakika sonra ilk golünü de atmayı başardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuları Arda Güler için sevgi gösterilerinde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin 3-1 öne geçmesinin ardından tribünlerden toplu halde "Arda Güler" sesleri yükseldi.
Teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcuyu 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna soktu. Bu sırada tribünler Arda'ya alkışlarla destek oldu.
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https://www.youtube.com/watch?v=pvceiZmPSws