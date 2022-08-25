Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı lacivertli ekip, rövanş maçında da rakibini 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kanarya, grup aşamasına katılmaya hak kazanırken maçı kaçıran sarı lacivertli taraftarlar, enerbahçe Austria Wien maç özeti araştırmasına çıktı. Bu noktada futbolseverler, yoğun olarak "UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maç özeti" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maç özeti ve karşılaşmadaki kilit noktalar...

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'nin grubu ve rakipleri, Cuma günü çekilecek kurada belli olacak. Fenerbahçe - Austria Wien maçı özet detayları şöyle;