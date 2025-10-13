FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇI! Fenerbahçe – VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:

24 EYLÜL ÇARŞAMBA

22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE



2. HAFTA

2 EKİM PERŞEMBE

19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE



3. HAFTA

23 EKİM PERŞEMBE

19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART



4. HAFTA

6 KASIM PERŞEMBE

23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE



5. HAFTA

27 KASIM PERŞEMBE

20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC



6. HAFTA

11 ARALIK PERŞEMBE

23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE



7. HAFTA

22 OCAK PERŞEMBE

20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA



8. HAFTA

29 OCAK PERŞEMBE

23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE