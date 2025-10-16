Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHİ! Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 01:35 Son Güncelleme: 16.10.2025 07:00

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki mücadelesine güçlü rakiplerle devam ediyor. Sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan sarı-lacivertliler, şimdi tüm dikkatini Stuttgart karşılaşmasına yöneltti. Chobani Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, gruptaki puan durumu açısından büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasındaki üçüncü maçında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son maçtaki performansıyla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede puan tablosunda avantaj yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.Mücadele 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması 3. haftası kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Stuttgart maçının, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

3. Hafta: 23 Ekim / Fenerbahçe - Stuttgart

4. Hafta: 6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe

5. Hafta: 27 Kasım / Fenerbahçe - Ferencvarosi

6. Hafta: 11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe

7. Hafta: 22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa

8. Hafta: 29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Turnuvada şu ana kadar 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 3 puanla sıralamada 20. basamakta yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 19. sıradaki Young Boys'un hemen arkasında, 21. sıradaki Ludogorets'in ise önünde bulunuyor.

