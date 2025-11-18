Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Avrupa Ligi programı 2025: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta?
Fenerbahçe Avrupa Ligi programı 2025: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta?

Milli Takım arasının ardından gözler yeniden Avrupa kupalarına çevrildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Macaristan ekibi Ferençvaroş'u konuk ediyor. Kritik öneme sahip olan bu 5. hafta mücadelesinin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, gruptaki iddialı konumunu sağlamlaştırmak için Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Avrupa macerasında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, taraftarının da desteğiyle bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler için heyecan dolu geçmesi beklenen Fenerbahçe - Ferencvaros maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinin tarih, saat ve yayın bilgileri aşağıdaki gibidir:

Bilgi Detay
Organizasyon UEFA Avrupa Ligi, Grup Aşaması (5. Hafta)
Maç Fenerbahçe - Ferencvaros
Tarih 27 Kasım 2025 Perşembe
Saat 20:45
Stadyum Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İstanbul

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

Fenerbahçe, gruptaki ilk dört maçta gösterdiği dengeli performansla 15. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler ligde 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Ferençvaroş ise 3 galibiyet 1 beraberlikle ligde 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

