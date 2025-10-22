FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Almanya temsilcisi, İstanbul'da zorlu bir mücadeleye çıkarken sarı-lacivertliler taraftarı önünde galibiyet peşinde olacak. Futbolseverler ise maçın yayın saati, kanalını merak ediyor. İşte Fenerbahçe – Stuttgart maçının yayın bilgileri ve detayları: