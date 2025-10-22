Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:31

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da yeniden alevleniyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasının 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda aldığı galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde bir kez daha zafer arayacak. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Almanya temsilcisi, İstanbul'da zorlu bir mücadeleye çıkarken sarı-lacivertliler taraftarı önünde galibiyet peşinde olacak. Futbolseverler ise maçın yayın saati, kanalını merak ediyor. İşte Fenerbahçe – Stuttgart maçının yayın bilgileri ve detayları:

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1'in yayın akşına göre maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

