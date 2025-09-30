Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA! Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.9.2025 10:44

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/26 lig aşamasının 2. haftasında Fransız ekibi Nice’i konuk ediyor. İlk maçında Dinamo Zagreb’e mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Domenico Tedesco'nun bu kez nasıl bir rotasyon deneyeceği merak konusu olurken maçı tribünden takip etmek isteyenler için biletler de satışa çıktı. Peki, Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransız temsilcisi OGC Nice'i sahasında ağırlayacak. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma için geri sayım başladı.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, 19:45'te başlayacak. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ikinci hafta mücadelesi olacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Nice maçı, TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Türk futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı televizyonlarından izleyebilecek.

Müsabaka, sarı lacivertlilerin evinde; Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe, grup aşamasında Dinamo Zagreb'e mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Nice karşısında alacağı galibiyet, tur atlama aşamasında kritik rol oynayacak. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle bu zorlu mücadelede galip gelerek Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

